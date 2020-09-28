Киностудии им. Горького разрешили не платить дивиденды за 2019 год

Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького не будет производить выплаты дивидендов по своим акциям за 2019 год.

Как указано в распоряжении, Росимуществу при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям киностудии, а также о порядке их выплаты по итогам деятельности за 2019 год предписано не предусматривать выплату дивидендов за этот период.

Перед этим киностудия имени Горького попросила правительство оказать финансовую поддержку на первоначальном этапе развития и выделить средства для реконструкции исторического комплекса зданий. Кроме того, киностудия предложила освободить ее от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, которые носят целевой характер, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет их продажи, говорилось в обращении.