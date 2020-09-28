Киностудии им. Горького разрешили не платить дивиденды за 2019 год

28.09.2020
В соответствии с документом Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького не будет производить выплаты дивидендов по своим акциям за 2019 год.
Как указано в распоряжении, Росимуществу при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям киностудии, а также о порядке их выплаты по итогам деятельности за 2019 год предписано не предусматривать выплату дивидендов за этот период.Перед этим киностудия имени Горького попросила правительство оказать финансовую поддержку на первоначальном этапе развития и выделить средства для реконструкции исторического комплекса зданий. Кроме того, киностудия предложила освободить ее от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, которые носят целевой характер, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет их продажи, говорилось в обращении.