В Москве состоится Пятый фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку»

Смотр пройдет с 27 сентября по 9 ноября, сообщила пресс-служба организаторов.

Фестиваль состоится благодаря финансовой поддержке Минкультуры РФ с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов .

Инициатором Фестиваля является Ассоциация Музыкальных Театров. В этом году смотр объединит в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным и масштабным смотром отечественной музыкальной сцены.

Афиша фестиваля включает такие мероприятия, как спектакли, конференции и круглые столы по актуальным вопросам, встречи авторитетных мастеров театрального искусства и студенчества, мастер-классы и дискуссии.

В столицу приедут Ивановский музыкальный театр, Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана, Северский музыкальный театр, Самарский академический театр оперы и балета, Башкирский государственный театр оперы и балета, Саратовский областной театр оперетты, Музыкальный театр Республики Карелия, Нижегородский Камерный музыкальный театр им. В.Т. Степанова, Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь», Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», Передвижной камерный музыкальный театр «ЖИВОЙ ТЕАТР», Санкт-Петербургский «Мюзик-Холл», Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Ростовский музыкальный театр, Астраханский театр оперы и балета. География Пятого фестиваля огромна: зрители увидят спектакли буквально со всей России: от Красноярска до Астрахани, и это – уникальная возможность увидеть реальное состояние сегодняшней российской музыкальной сцены, опыт узнавания, а часто и знакомства с громадным материком музыкального театра нашей страны.

Спектакли фестиваля «Видеть музыку» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение полутора месяцев. Завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра 9 ноября в театре «Геликон-опера» торжественным Гала-концертом и вручением премии «Легенда».