Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев одобрил его жалобу на давление

О направлении актером заявления сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

В своей жалобе на приговор Михаил Ефремов указал, что в ходе заседания суда первой инстанции подвергался давлению со стороны своего адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов М. О. в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э. М.», — говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции.

Журналисты ТАСС связались с самим Эльманом Пашаевым. В комментарии к ситуации он выразил надежду, что апелляционная инстанция учтет жалобу актера на давление со стороны экс-защитника и смягчит его приговор.

«Если это поможет, то будет хорошо», — заявил юрист, добавив, что отказывается от комментариев. «Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом», — попросил бывший адвокат в ответ на просьбу дать свои комментарии к жалобе Ефремова.

Смертельное ДТП с участием актера произошло в июне в Москве. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с автомобилем, водитель которого погиб на месте от полученных травм. Экспертиза установила, что в крови артиста было большое количество алкоголя, а также следы наркотиков.