Худрук Александринки заявил о необходимости создания Центра национальных театров

Об этом Валерий Фокин рассказал во время открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия».

Национальные театры испытывают потребность в сотрудничестве и поддержке, заявил художественный руководитель Национального драматического театра России на мероприятии, которое прошло в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября.

По его словам, уникальность ситуации в России состоит в том, что в нашей стране несколько национальных театров. Внимание к этой проблеме закончилось лет 30 назад и как-то растворилось, считает Фокин.

«Надо сказать, что отношение к национальным театрам у нас всегда было спокойное, не сильно занимало умы театральных деятелей. Сегодня же, в последние годы, мы разворачиваемся в сторону национальных театров», – отметил худрук. По его словам, в Москве строится Центр национальных театров, в настоящее время проект находится на экспертизе.

Финансирование строительства будет идти в течение трех лет. О завершении создания Центра и полной аккумуляции сил национальных театров можно будет говорить в 2024 году, считает Фокин.