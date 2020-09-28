В «Царском Селе» зафиксировали большой объект под землей, который может быть статуей Ниобеи

Музей-заповедник инициировал проведение геофизических исследований в Екатерининском парке, сообщила пресс-служба учреждения.

«Бронзовая статуя Ниобеи – одно из многих произведений искусства из собрания музея-заповедника «Царское Село», внесённых в Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в годы Великой Отечественной войны. До войны скульптура украшала Фрейлинский садик. По некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий её закопали в этом садике. Поисковые работы, предпринятые уже в мае 1945 года, не принесли никаких результатов», – цитирует пресс-служба замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираиду Ботт.

Сотрудники музея внимательно изучили архивные материалы, прочитали воспоминания и свидетельства очевидцев, участвовавших в эвакуации и укрытии культурных ценностей в 1941 году – инвентарные книги, исторические справки, план захоронения скульптуры, составленный сотрудницей Екатерининского дворца-музея Евгенией Туровой в Исаакиевском соборе первой блокадной осенью. Кроме того, тщательно проанализировали все послевоенные попытки обнаружения утраченных в годы оккупации предметов скульптуры, регулярные поиски которых начались еще в 1957 году. После этого было принято решение о том, что имеет смысл продолжить поиски во Фрейлинском садике.

Музей обратился к учёным Санкт-Петербургского горного университета, которые имеют большой практический опыт геофизических исследований. Была поставлена конкретная задача – изучить Фрейлинский садик бесконтактным, не травмирующим поверхность земли способом, чтобы понять: нет ли там большого металлического предмета, который мог бы быть бронзовой скульптурой Ниобеи.

При исследовании использовали два метода малоглубинной бесконтактной электроразведки. Первый из них, электромагнитное сканирование, позволяет обнаружить в земле массивный металлический объект. Второй, георадиолокация, выявляет нарушение структуры грунтов, что может свидетельствовать о наличии ямы.

Специалисты университета провели во Фрейлинском садике комплексное бесконтактное геофизическое исследование, по результатам которого обнаружили в земле массивный металлический объект. Теперь предстоит выяснить – действительно ли это бронзовая скульптура Ниобеи.

«Геофизика несёт в себе долю субъективизма. Поэтому мы не можем сказать со 100-процентной уверенностью, что нашли именно статую Ниобеи. Тем не менее, учитывая параметры объекта – два с половиной метра в высоту и два метра в ширину, вероятность того, что мы разыскали именно её, очень велика», – рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель кафедры геохимических и геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Горного университета Алексей Агеев.

Для проведения финального этапа изысканий необходимо получить разрешительные документы, которые позволят вести работы на территории объекта культурного наследия. Тогда можно будет приступить к раскопкам, которые дадут окончательный ответ на вопрос о том, что конкретно обнаружили учёные.