В России начинается Всероссийская есенинская неделя

Акция пройдет с 28 сентября по 3 октября, сообщил помощник министра культуры и туризма Рязанской области Илья Ибрагимов в разговоре с ТАСС.

В рамках празднования 125-летия со дня рождения Сергея Есенина (1895-1925), поклонников поэта ждут трансляции лекций о его жизни и творчестве, а также концерт «Родился я с песнями», который пройдет в Рязани, и другие мероприятия. Большинство из них будут проведены онлайн на портале «Культура.РФ» из-за пандемии коронавируса.

По словам Ибрагимова, есенинскую неделю будет проводить правительство Рязанской области при поддержке Минкультуры РФ. Акция откроется серией онлайн-лекций «Слушаем о Есенине», которые расскажут о значимых событиях в жизни поэта.

С темой «Фронтовая есениниана» будет выступать глава Есенинского научного центра Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова. Сотрудники Государственного музея-заповедника С.А. Есенина прочитают лекции по темам «С.А. Есенин и православие», а также «С.А. Есенин и природа».

С программой этих и других мероприятий можно будет ознакомиться на странице «Культура.РФ».