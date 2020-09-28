В московском Центре Гиляровского откроется выставка «Обратная сторона метро»

Филиал Музея Москвы представит экспозицию 2 октября, сообщила пресс-служба музея.

Выставка посвящена 85-летию Московского метрополитена. Посетители узнают, сколько бывает метропрофессий, кто хранит и обслуживает огромный подземный город, как моют вагоны, где ночуют поезда и сколько составов одновременно движется по всем веткам.

Кроме того, экспозиция расскажет об особом мире метро, закрытом от посторонних глаз.

В рамках проекта кураторы Музея Москвы вместе с художниками Арт-группы «Сезоны» несколько месяцев исследовали скрытую жизнь метрополитена, побывав в закрытых депо, подстанциях и ремонтных мастерских, запечатлевая их внутреннее строение и устройство.

По итогу этой своеобразной творческой командировки художники создали реалистичные полотна, где изображены эти места подземки. Дизайнер Музея Москвы Анна Скржинская создала фотографии, на которых картины переданы в руки настоящим работникам метро. На камеру заснят симбиоз реальной жизни и художественного образа, живых людей и их портретов.

Посетители выставки «Обратная сторона метро» узнают о тех, кто водит и обслуживает поезда, чинит сломанные сидения, следит за работой эскалаторов, обеспечивает безопасность. Эти люди ежедневно делают колоссальную работу, которую редко замечают пассажиры. На проекте представлены их рассказы о собственной профессии.

Кроме того, гости Центра Гиляровского увидят подлинные предметы из Музея Метро — светофоры, фрагменты рельс, трафареты, диспетчерский пульт, графики движения поездов.

Также на проекте будут выставляться видеоработы архитектора Ильи Вознесенского и фотографа Алексея Народицкого, где запечатлены «скрытые» элементы метрополитена — детали и оформление, которые мы часто не замечаем в шуме главной транспортной магистрали города.

Выставка продлится до 8 ноября 2020 года.