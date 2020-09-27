Польский фильм представил Украину страной тотальной коррупции

Фильм Патрика Веги «Петля» вызвал скандал в украинской диаспоре в Польше, пишет RuBaltic.ru.

Кинокритики отмечают, что фильм основан на реальных событиях так называемой «Подкарпатской аферы» конца 1990-х годов. В те годы в польском Жешуве работал бордель, основанный двумя украинскими братьями-близнецами под покровительством офицера польской полиции, главы отдела Центрального следственного бюро.

Однако на Украине не оценили замысел, поэтому в дипломатических кругах ожидается новый скандал между двумя странами.

Фильм показывает, что все украинцы заняты криминалом, проституцией, рэкетом, воровством и другими подобными занятиями, в то время как сама Украина является тотально коррумпированной страной. При этом все герои-украинцы в картине говорят на русском языке.