На месте гибели римской армии нашли доспех легионера, принесенного в жертву

Находку сделали в Тевтобургском лесу под Оснабрюком, пишет Spiegel.

В этих местах две тысячи лет назад произошла знаменитая битва у Калькризе, когда восставшие германские племена во главе с вождем херусков Арминием уничтожили три римских легиона во главе с прокуратором Публием Квинтилием Варом.

Археологи нашли отлично сохранившийся пластинчатый доспех лорика сегментата, который носили римские легионеры. Как выяснилось, перед учеными оказался не только самый старый образец подобного доспеха, но и единственный, который сохранился почти целым.

Хотя лорика сегментата широко использовалась в римской армии в течение длительного времени, остатков таких доспехов до сих пор было обнаружено на удивление мало. Самые известные находки такого рода — это половинки панцирей из Корбриджа в Британии, датируемые вторым веком нашей эры.

Чтобы извлечь доспех, археологам понадобилось почти два года. Для его максимальной сохранности они решили вырезать из почвы весь блок весом в 500 килограммов. Его предварительно исследовали в аэропорту Оснабрюка с помощью рентгена таможни, после чего доставили во Фраунхоферовский институт для детальной компьютерной томографии.

Ученые долго очищали находку, извлекая по отдельности крепления, шарниры, накладки из бронзы и железные пластины. В ходе работ выяснилось, что у доспеха не было плечевых «погон», однако имелся металлический воротник для защиты шеи, а также большие пластины, которые закрывали грудь и живот.

Вместе с лорикой сегментатой ученые нашли оковы, которые находились там, где должны были быть руки и шея владельца доспеха. Это позволило предположить, что легионер был захвачен в плен во время битвы, после чего закован так же, как заковывали своих пленников сами римляне. Вероятно, пленник подвергся пыткам, после чего был принесен в жертву германским богам, считают ученые.