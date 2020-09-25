Мосты Петербурга разведут под «Песняров»

Зрелище ждет гостей и жителей города в предстоящие выходные, сообщает «Петербургский дневник».

В ночь с субботы на воскресенье разведение мостов будет сопровождаться «Гимном великому городу», песней «Косил Ясь конюшину» ансамбля «Песняры» и композициями разных стран, говорится в сообщении.

Акция состоится ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября.

В рамках мероприятия жители и гости Северной столицы услышат Helmut Lotti — Greensleevers (символ Англии), Laura Veirs — Soldier's Joy (США), Семь-сорок (Израиль), Die Letzenbergstare — Beim Kronewirt (Германия), а также этнические мелодии Японии.

С 10:00 до 20:00 в первые 10 минут каждого часа 27 сентября будут играть по три композиции каждой страны, говорится в сообщении.