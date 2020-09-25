Ученые продлили историю античного Адрианополиса на 3500 лет в прошлое

Находки археологов показали, что город появился на тысячи лет раньше, чем считалось до сих пор, сообщает Daily Sabah.

Руины древнего города находятся в районе Эшкипазар северной турецкой провинции Карабюк. Адрианополис в Турции называют также «Зевгмой Черного моря», в то время как настоящая античная Зевгма находится на реке Евфрат.

За время раскопок, начавшихся еще в 2003 году, археологи нашли множество артефактов. Среди них богатые мозаики с изображением лошадей, пантер, слонов, быков, оленей и павлинов.

Кроме того, обнаружена гробница II века нашей эры, масса древних монет, предметы обихода, бани, церкви, театр, скальные гробницы и крепость. Город занимал площадь в 12 квадратных километров.

До сих пор считалось, что Адрианополис был основан в эллинистический период около 2100 лет назад. Однако новые раскопки показали, что поселение здесь возникло в период позднего энеолита около 5500 лет назад. Тем самым ученые «прибавили» Адрианополису еще 3500 лет истории. Основанием для этого стала яма для жертвоприношений, в которой была найдена керамика позднего энеолита.