Бутман провел для юных музыкантов на джазовом фестивале в Сочи мастер-класс

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

XI Международный фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в городе-курорте с 24 по 26 сентября.

В рамках фестиваля впервые проходит образовательная программа для студентов Сочинского колледжа искусств и учеников музыкальных школ города. Сегодня юные музыканты побывали на мастер-классе джаза в зале органной и камерной музыки, который провел для них президент смотра Игорь Бутман, сообщили в пресс-службе.

В рамках образовательной программы во время фестиваля пройдут также мастер-классы по фортепиано, барабанам, вокалу и саксофону. Их будут вести музыканты Олег Бутман, Антон Чекуров, Наталья Смирнова и Анна Бутурлина.

«Джаз это в первую очередь импровизация, но ей тоже необходимо обучаться, как это ни парадоксально. Мы хотим дать возможность талантливым ребятам получить новые знания, о которых не напишут в учебниках», - цитируют в пресс-службе слова Игоря Бутмана.