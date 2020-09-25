Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летию своего основателя

Экспозиция называется «Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее», передает РИА Новости.

Выставка открылась перформансом «Молчаливый театр», подготовленным студентами ГИТИСа. «Нам хотелось рассказать о личности этого замечательного человека, о гранях его многочисленных талантов, это был действительно удивительный человек, личность», – рассказал журналистам директор музея Дмитрий Родионов.

На выставке представлены фотографии Бахрушина, его гостей и близких, автографы бывавших в доме режиссеров и артистов, а также исторические документы. В числе последних – дневники Матильды Кшесинской и Владимира Теляковского, мемуары Мариуса Петипа, коллекция живописи и графики, которую собрал сам Бахрушин.

Среди экспонатов можно увидеть работы Александра Головина, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Ивана Шишкина и других художников.