«Большие гастроли-онлайн» продолжит спектакль «Игроки» Усть-Илимского театра драмы и комедии

Трансляция постановки пройдет 26 сентября в 19.00, сообщила пресс-служба проекта.

Герой спектакля «Игроки», поставленного по комедии Н.В. Гоголя в исполнении Усть-Илимского театра драмы и комедии, живет по законам карточной игры, блефуя и меняя маски. Его единственная спутница жизни – колода карт, названная человеческим именем.

«Ходить по лезвию ножа в нестабильном, непредсказуемом, спонтанном мире игры - для него единственный способ ощущать яркость бытия. Но что, если найдутся игроки, живущие по тем же законам, так же презирающие любые нравственные устои, как и он сам?» – говорится в описании спектакля.

Режиссёр - Елена Журавлева (Краснодар). Художник-постановщик - Татьяна Баранова. Хореография - Евгений Тэрыца.

В ролях Павел Якимкин, Мария Пиминова, Елена Лобынцева, Анна Шишкина, Евгений Головков, Андрей Бетченков, Валерий Округин, Елена Таксиди, Валерия Халиковаи Александра Люткевич.

Спектакль создан в рамках проекта «Единая Россия» «Культура малой Родины». Премьера состоялась 25 мая 2019 года, продолжительность спектакля составляет 1 час 34 минуты.