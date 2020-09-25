Нижегородский театр предложил главному балетмейстеру поработать грузчиком в 70 лет

Контракт с Валерием Миклиным заканчивается 17 ноября, сообщили в театре РИА Новости.

В начале сентября директор театра решил сократить штат работников. С 17 ноября из штатного расписания будут исключены должности главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской.

В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по балету и заместителя художественного руководителя по опере. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных экспертов, рассказала агентству директор театра Татьяна Маврина.

По ее словам, все сокращаемые сотрудники заранее получили уведомления, а расторжение трудовых соглашений ведется с соблюдением трудового законодательства. Сокращаемым работникам были предложены все имеющиеся вакантные должности в театре – начиная от творческих и кончая рабочими, в том числе грузчик и сторож.

Как сообщается на сайте театра, народный артист РСФСР Валерий Миклин родился в 1949 году, закончил Пермское академическое хореографическое училище и Московский институт театрального искусства (РАТИ).