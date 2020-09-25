В Швеции нашли могилу собаки, похороненной в каменном веке

Находку сделали в районе Юнгавикен шведского города Сёльвесборга, сообщает The History Blog .

Археологи обнаружили кости собаки вместе с предметами погребального инвентаря, что говорит о том, что это её труп не просто закопали в землю. Захоронение датируется возрастом 8400 лет, что делает его одной из старейших находок собак в Швеции, и единственным, сделанным в центре поселения эпохи неолита.

Найденная собака не относится ни к какой из современных пород, так как они еще не существовали в то время. Однако изучивший кости специалист сказал, что своим телосложением пёс больше всего напоминал «мощную борзую».

Археологи намерены извлечь останки животного вместе с почвой и всеми сопутствующими материалами, чтобы продолжить изучение находки в лаборатории Музея лена Блекинге.

Неолитическое поселение, в котором нашли погребение собаки, существовало приблизительно в 6700–5700 годах до н. э. Оно находилось на побережье небольшого острова или полуострова, и могло использоваться людьми только в сезон рыбной ловли и охоты на тюленей летом и осенью.

Как показали палеоботанические находки, местные жители употребляли в пищу дикие растения и ягоды, в частности малину. Со временем поднявшийся уровень моря затопил побережье, остатки поселения были занесены мощным слоем морского песка, который обеспечил их сохранность в течение тысячелетий.