Garage Screen представит российскую премьеру трагикомедии «Пот»

Фильм вошел в официальную программу 73-го Каннского кинофестиваля, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Российская премьера фильма Магнуса фон Хорна состоится в летнем кинотеатре Garage Screen 6 октября. Показ завершит совместную программу Музея современного искусства «Гараж» и независимого издания о моде, красоте и современной культуре The Blueprint — «Ожидая будущее».

По сюжету, фитнес-тренерша с 600 тысячами подписчиков в «Инстаграме» ведет курс Sweat («Пот»), который обожают не только в родной Польше, но и по всему миру. Сильвия отвечает последователям взаимностью, всегда начиная сторис со слов «любимые мои», но за кадром онлайн-трансляций она глубоко одинока.

Предыдущий фильм Магнуса фон Хорна — «Непрощенный» — был номинирован на «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля 2015 года.

29 сентября в рамках программы «Ожидая будущее» пройдет показ фильма Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.