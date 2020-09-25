Метрополитен-опера приняла «экстремально трудное» решение об отмене сезона 2020/2021

Об этом говорится в официальном заявлении театра, опубликованном на его сайте.

Театр последовал рекомендациям официальных представителей здравоохранения и решил не возобновлять работу из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Теперь учреждение откроется только в сентябре следующего года, пояснили в пресс-службе.

Репетиции с сотнями людей пришлось бы проводить в закрытых помещениях, после чего их приходили бы смотреть тысячи людей. В этой связи было решено не продолжать театральную деятельность до тех пор, пока не начнется широкое применение вакцины и не появится коллективный иммунитет, говорится в сообщении.

Кроме того, театр не будет открываться до тех пор, пока ношение масок и социальное дистанцирование не перестанут быть обязательными медицинскими требованиями, подчеркнули в театре.

«Мы не хотим ничего, кроме как вернуться к творению оперного волшебства, однако безопасность нашей организации и аудитории должна быть на первом месте», – сообщает пресс-служба Метрополитен-оперы.

На сайте театра опубликовано также видеообращение его директора Питера Гелба, в котором он говорит о планах на сезон 2021/2022. По его словам, 27 сентября 2021 года театр должен открыться премьерой оперы американского джазового трубача и композитора Теренса Бланшара.