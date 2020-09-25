Джигурда заявил, что Михаил Ефремов мог пожертвовать свободой ради Дарьи Белоусовой

Артист считает исчезновение «любовницы актера» не случайным, заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

Джигурда считает, что за рулем автомобиля во время смертельного ДТП была именно актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, которую подозревают в любовных отношениях с Михаилом Ефремовым. Артистка исчезла в день, когда суд вынес приговор актеру о лишении свободы на 8 лет.

По мнению Джигурды, Ефремов не виновен в инциденте и якобы выгораживает свою любовницу, действия которой и привели к аварии. Все эти месяцы с момента инцидента артист вел собственное расследование, найдя, по его мнению, много фактов о случившемся.

Сейчас никто не может дозвониться пропавшей актрисе, в квартире в Казарменном переулке она тоже больше не находится. По слухам, именно это жилье ей помогал снимать Михаил Ефремов.

Джигурда предположил, что Белоусову вообще могли «убрать», так как она якобы «слишком много знает» о ДТП. По мнению артиста, женщина также могла быть связующим звеном между Михаилом Ефремовым и «заказчиками инцидента».