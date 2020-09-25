Михаил Дегтярёв поручил Минкультуры Хабаровского края сохранить «Белый театр»

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как стало известно, Минкультуры Хабаровского края подготовило ряд обращений в адрес Департамента военного имущества Министерства обороны РФ, в ведении которого находится помещение, арендуемое театром. В числе других мер по разрешению ситуации рассматриваются возможности перевода театра в другое здание, которое изыщут в фондах краевой или муниципальной собственности, уточнили в ведомстве.

Напомним, «Белый театр» Хабаровска оказался на грани закрытия из-за того, что Минобороны резко подняло стоимость аренды помещения, которое занимает театр. При этом военные присылали в театр уведомления об изменениях договора заказными письмами, на которые в театре вовремя не обратили внимания, поэтому возникла задолженность в объеме, погасить который у театра нет средств.

Ранее на проблемы «Белого театра» откликнулось артистическое сообщество Хабаровского края. Представители искусства выступили на сцене Хабаровского музыкального театра с благотворительным концертом «Мастера искусств в поддержку Белого театра».

Участие в нем приняли более 100 артистов, в том числе ведущие солисты Музыкального театра и Филармонии, актеры ТЮЗа, квартет «Триумф», джаз-квартет Натальи Носовой «7/09», коллективы Дворца «Русь» и КНОТОК, группа «MONNA», «Кушаем шоу», «СТД-оркестр», Большой Макс, Михаил Никитин (группа «UP’рель»), группа «Can’t stop», Александр Колбин, театр фламенко «Alma», Светлана Грейзик, танцевальный проект «Вверх ногами», Ольга Никиточкина, Ольга Вернета, Ирина Батраченко, специальный гость из Москвы Константин Иванов, фокусник-иллюзионист Александр Флегонтов и многие другие.