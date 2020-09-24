«Кинопоиск» снимет сериал об альтернативной России по роману Бориса Акунина «Азазель»

Об этом писатель рассказал сам Акунин в ходе презентации нового сезона онлайн-кинотеатра.

По его словам, это будет фильм про XX век, действие которого развернется в альтернативной истории России, без революции 1917 года. В ней будет все еще царствовать дом Романовых, пояснил писатель.

«Это будет не костюмная драма про XIX век. Это будет фильм про XX век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России. Где будет все современное, почти такая же Москва», – рассказал Акунин.

По словам писателя, он сам пока не знает, что получится в результате. «Затея любопытная», – добавил он.