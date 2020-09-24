Во рву средневековой крепости в Польше нашли остатки пиров летописного рыцаря

Находки были сделаны в сегодняшних Чоховицах Силезского воеводства, сообщает Nauka w Polsce.

Польские археологи обнаружили в слоях древнего мусора кожаную обувь, деревянную кухонную утварь и множество других предметов, сотни лет назад выброшенных туда из крепости. Судя по летописным источникам, все это могло принадлежать известному рыцарю XV века Миколаю фон Цеховице.

Руководитель раскопок Радослав Зданевич из Верхнесилезской археологической лаборатории пояснил, что найденные артефакты лежали на самом дне защитного рва. Грунт в нем до сих пор насыщен влагой, которая защищает органику от разложения.

«Мы нашли множество изделий из кожи, около сотни, а также из дерева. В их числе были кожаные туфли, подошвы, каблуки, ремни и другие элементы старинной одежды. После консервации мы сможем понять, для чего они использовались», – говорит Радослав Зданевич.

Археологи нашли множество деревянных ложек, сковороду и приспособление для изготовления теста, серебряные монеты, железные шпоры, ножи, обручи от ведер и медные пряжки. Также было найдено несколько тысяч керамических сосудов и их фрагментов, и несколько сотен костей животных, выброшенных в ров после многочисленных пиров и повседневных трапез.

Одним из владельцев замка мог быть рыцарь Миколай фон Цеховице, имя которого упоминается в документе Пшемыслава, князя Тошекского, написанном 26 марта 1440 года, а также в документе князя Стшельцкого Бернарда, написанного в Стшельце 10 августа 1444 года.