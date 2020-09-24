Фильм о тюрьме «Кресты» станет первой российской документальной картиной на Netflix

24.09.2020
Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, убийцы — за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.
Производством фильма занималась студия «Остров». Продюсерами выступили Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Мария Финкельштейн («ТК «Россия»). Авторы сценария — Сергей Мирошниченко и Елизавета Конякина. Режиссер Ангелина Голикова, оператор-постановщик — Юрий Ермолин.