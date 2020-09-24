В Петербурге открылся образовательный проект для подростков «Мудрый город»

В рамках проекта состоится онлайн-дискуссия про ресайкл-технологии в fashion-индустрии «Устойчивая мода», сообщила пресс-служба Русского музея.

Кроме того, планируется интерактивный перформанс от медиахудожника «Искусство постчеловека» в Центре мультимедиа Русского музея.

Идея проекта состоит в том, чтобы выстроить взаимосвязи через дополнительное образование для подростков между наукой, технологиями, искусством и обществом. Кроме того, планируется создать городское сообщество зетов, которые получат возможность бесплатного обучения в Академии цифровых технологий и реализации проекта для итоговой выставки в Русском музее.

«Мудрый город» предлагает шесть направлений: «Устойчивая мода», «Урбан-фото», «Дроны в городе», «Альтернативное цифровое производство», «Еда будущего», «Искусство постчеловека». Задача преподавателей, кураторов и наставников выстроить концептуальные пересечения между всеми направлениями, которые будут затрагивать проблемы экологии, урбанистики, современного производства и сформировать модель комплексного современного образования.

25 сентября в 16:00 в Центре мультимедиа Русского музея пройдет дискуссия, посвященная понятию «Устойчивая мода» (Sustainable fashion), которое подразумевает ответственное использование природных ресурсов в долгосрочной перспективе и бережное отношение к природе и людям. В качестве спикеров выступят наставник направления «Устойчивая мода» в программе «Мудрый город», дизайнер, основатель бренда Korotamba, ментор Fashion Futurum Accelerator, руководитель проекта по созданию экосистемы для дизайнеров в Технопарке и квартале «Ленполиграфмаш», главный эксперт компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» WorldSkills Russia Сергей Коротаев и руководитель направления PR и Маркетинг проекта ZITY, автор статей и театровед, специалист в области стартапов, создатель стратегических коммуникаций и tone of voice проектов в сфере культуры и искусства Ирина Герасимова.

Трансляция доступна на YouTube-канале «Виртуальный Русский музей» (https://youtu.be/Ssrwl622hdE), сайте «Культура.РФ» и в социальных сетях Русского музея.

3 октября в 16:00 в пространстве Центра мультимедиа Русского музея состоится медиаперформанс в рамках программы «Искусство постчеловека» проекта «Мудрый город». Его представит Ильдар Якубов, медиахудожник, куратор и преподаватель. Также гости узнают о методах работы известных science-art художников, познакомятся с современными цифровыми, нейро- и биотехнологиями в искусстве от наставника проекта от Русского музея Вероники Абашиной. Попасть на показ можно, если вы являетесь участником проекта «Мудрый город».

Обучение предлагается подросткам из Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 18 лет на бесплатной основе с еженедельным расписанием до 6 учебных часов. Заявки на участие принимаются на сайте https://clck.ru/QiYgK.

«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга — современное образовательное пространство, в котором школьники могут овладевать инженерными и рабочими профессиями и специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики.