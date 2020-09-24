Мосгорсуд отказал группе актеров МХАТ имени Горького во взыскании стимулирующих выплат

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра «Интерфаксу».

Дело по апелляционной жалобе МХАТ им. М. Горького и по апелляционной жалобе актеров МХАТ им. М. Горького было рассмотрено в Московском городском суде 24 сентября. Истцы заявили два требования, в том числе взыскание с театра стимулирующих выплат за сентябрь 2019 года и установление факта дискриминации.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил жалобу МХАТ им. М. Горького, отказав истцам в удовлетворении требований, сообщили в театре.

Осенью прошлого года группа актеров обратилась в суд с требованием к театру о взыскании стимулирующих выплат за период с сентября по февраль. Кроме того, актеры потребовали признать, что ряд действий театра, в том числе изменение количества выходов на сцену, являются дискриминацией.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истцов. С работодателя были взысканы стимулирующие выплаты, а также компенсация морального вреда в пользу работников. Однако признать ограничение числа выходов на сцену дискриминацией суд отказался.