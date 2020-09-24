В Иране впервые представят золотую чашу цивилизации Мешгиншехра возрастом 3000 лет

24.09.2020
Артефакт будет выставлен на экспозиции в марте 2021 года. Выставка проработает в течение всего следующего 1400 года по иранскому календарю.
Золотая чаша была найдена «грабителями могил» в деревне, расположенной недалеко от Мешгиншехра в северо-западной провинции Ардебиль. Мешгиншехр — город с комплексом археологических объектов, в который входит Старый замок, древний город Ери и замок Кахкахех.
Исследователи пришли к выводу, что чаша является артефактом исчезнувшей Мешгиншехрской цивилизации, о которой у ученых практически нет никаких данных. Объект высотой 12 сантиметров покрыт изображениями двух рядов коров, движущихся друг за другом. На дне чаши расположены Солнце и геометрический цветок-розетка.