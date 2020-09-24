Международный фестиваль Sochi Jazz Festival откроют пять ведущих джаз-оркестров России

24.09.2020
Джазмен сообщил, что на открытии смотра выступят пять знаменитых биг брэндов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Сочи и Челябинска. Хедлайнерами выступят Валерий Сюткин и группа Light Jazz, а также Лариса Долина, Fantine и Сергей Мазаев.
В рамках смотра состоятся творческие встречи и вечерние джем-сейшны. Новым форматом мероприятия станет Образовательная программа в Сочинском колледже искусств.
Как сообщил директор фестиваля Роман Христюк, в этом году фестиваль откроется «музыкальной эстафетой» джазовых оркестров, которая состоится на улице Навагинской и перейдет в гала-концерт на Площади флага. «Это немного другой, антивирусный формат, который предполагает социальную дистанцию и в то же время позволяет нам сохранять фестивальный дух и наши традиции», — сказал директор.