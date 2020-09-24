В Турции нашли текстильную фабрику возрастом 3700 лет

24.09.2020
Исследовавшие курган Бейчесултан в западной провинции Денизли ученые нашли остатки ткацкого станка, а также инструменты для изготовления тканей и аксессуаров. Возраст находок составляет от 3700 до 4000 лет, говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель раскопок Эшреф Абай, археологи обнаружили остатки здания, в котором находились части ручного ткацкого станка. Кроме того, была найдена мельница возрастом около 4000 лет.
Ранее ученые выяснили, что на месте кургана Бейчесултан около 5000 года до нашей эры появилось первое поселение. На данный момент археологи раскопали здесь 40 культурных слоев позднего бронзового века, следующих друг за другом.
Находки доказывают, что в свое время Бейчесултан был крупным центром производства текстиля. Это расширяет знания историков о развитии текстильного производства в провинции Денизли.