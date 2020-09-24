Третий фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке

Церемония торжественного открытия смотра состоялась в четверг, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль является крупнейшим событием в литературной жизни Дальнего Востока. В период с 24 по 26 сентября в городе будут идти встречи с известными писателями, говорится в сообщении.

Среди них Сергей Лукьяненко и Андрей Рубанов, отметили в оргкомитете. Кроме того, состоятся презентации книг, экспертные дискуссии и мастер-классы.

За время фестиваля пройдут публичные чтения малой прозы, читка пьесы «Выбрать троих» Дмитрия Данилова, а также творческие встречи с популярными литераторами и творческие семинары для людей разного возраста. Будут презентованы книги дальневосточных авторов и лекции о современном издательском деле.

На торжественном открытии гости услышали литературно-музыкальные композиции с участием актеров приморских театров и музыкальные номера. Главная тема фестиваля получила название «Кто мы, дальневосточники? Поиск историко-культурного кода Дальнего Востока», сообщили в оргкомитете.