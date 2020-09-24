Один из лучших в России адвокатов по делам о ДТП попросил смягчить наказание Ефремову

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Адвокат Петр Хархорин стал третьим защитником Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, произошедшем в столице в июне. Известно, что Хархорин специализируется на делах по ДТП и считается в этой области одним из лучших в стране.

В своей новой апелляционной жалобе на приговор юрист обратился к суду с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее два других новых адвоката Михаила Ефремова — Владимир Васильев и Роман Филиппов — подали в суд аналогичные жалобы.