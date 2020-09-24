В Национальном музее Бурятии открылся виртуальный филиал Русского музея

Об этом в четверг сообщила директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева в разговоре с ТАСС.

Торжественная церемония открытия проекта началась с телемоста между Санкт-Петербургом и Улан-Удэ. По словам Бороноевой, благодаря виртуальному филиалу у жителей региона появилась возможность не только ознакомиться с шедеврами изобразительного искусства, но и узнать больше о художниках, истории создания картин и об их реставрации.

Идея открыть виртуальный филиал Русского музея в Улан-Удэ возникла еще в 2009 году. В 2019 году на Санкт-Петербургском международном культурном форуме состоялось подписание соглашения, по которому музей получил крупный объем контента, пояснила собеседница агентства.

Проект получил поддержку Минкультуры Бурятии, на средства бюджета были закуплены современные компьютеры и создан виртуальный зал, открытый как для взрослых, так и для детей. Увидеть и услышать коллекцию Русского музея можно благодаря аудиосопровождению, подчеркнула Бороноева.