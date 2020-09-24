Группа «Кино» отменила осенние концерты в России

Артисты перенесли концерты на февраль-июнь 2021 года, говорится в сообщении на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Группа планировала провести выступления осенью в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Риге. Однако из-за того, что этой осенью нигде не получится провести события на десять тысяч зрителей, музыканты решили отменить концерты.

«Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников – и вынуждены им подчиняться», - говорится в сообщении.

Концерт в Минске перенесен на 7 февраля, в Санкт-Петербурге – на 13 и 14 февраля, в Киеве – на 13 марта. Выступление в Нижнем Новгороде состоится 17 апреля, в Москве – 14 и 15 мая, в Риге – 19 июня.

Ранее сообщалось, что легендарная группа «Кино», лидером которой был Виктор Цой, через 30 лет после распада решила снова объединиться и выступить с двухчасовыми концертами с уникальным видеорядом. В выступлении будет использован голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных звукозаписей.