«Энциклопедия русского авангарда» представит выставку «Авангард. На телеге в XXI век»

Экспозиция будет работать до 10 января, говорится в сообщении пресс-службы Арт-галереи Ельцин Центра.

Первая в истории изучения русского искусства выставка раскрывает историю беспрецедентного для провинциальных городов показа современного искусства. В проекте собраны почти полторы сотни произведений 51-го художника, из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского краеведческого музея.

Выставка «Авангард. На телеге в ХХI век» обращается к событиям бурного послереволюционного времени в Советской России, новым возможностям, открывшимся перед искусством, и непростым условиям, в которых оно пыталось прокладывать путь к зрителю. В 1918–1921 годах произведения авангардистов в большом количестве закупались государственной комиссией для отправки в различные регионы страны. Более 1100 работ были отправлены в 32 города и населенных пункта, где были открыты государственные свободные художественные мастерские. На их основе предполагалось создать целую сеть музеев современного искусства, которые покажут новаторское искусство в провинции и воспитают художников, способных совершить культурную революцию. Разруха и тяготы послереволюционного времени не позволили реализоваться этому утопическому проекту.

Важным, но малоизвестным, его эпизодом оказалась судьба трех выставок, организованных районным отделом Главмузея города Советска в Вятской губернии (Кировской области). Две успешные выставки, проведенные в уездном Советске местными просветителями-энтузиастами в 1920-м году, вдохновили их на большой проект. В октябре 1921-го в Советске открылась Третья передвижная выставка. Она была блокбастером даже по столичным меркам. Работы привезли из Вятки, Москвы, Петрограда, Казани. Участвовало 55 художников, 322 произведения, среди которых Кандинский, Родченко, Степанова, Удальцова. Для провинции это был беспрецедентный масштаб. Выставка ошеломила публику своей новизной и необычностью. Многие работы – особенно авангардные – были не поняты посетителями.

По замыслу устроителей картины должны были проехать по 7 городам губернии – Советску, Яранску, Царево-Санчурску, Малмыжу, Уржуму, Нолинску, Вятке. Через месяц после открытия шедевры по разбитым дорогам на телегах привезли из Советска в Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала бездорожья они остались навсегда. Несколько раз их собирались вывезти в Вятку, но все попытки оказались неудачными. Только в 1965 году 77 из 322 произведений были переданы в Вятский художественный музей.

Объединенные усилия Ельцин Центра и команды Энциклопедии русского авангарда позволили частично воссоздать эти выставки. Десятки работ ждали почти 100 лет, чтобы быть заново открытыми и рассказать зрителю свою историю и историю непростого, но важного времени, в котором они создавались. К сожалению, далеко не все работы дошли до наших дней, а часть из них до сих пор ожидает реставрации и улучшения условий хранения.

На выставке будет впервые показан ряд работ, отреставрированных специально для этого проекта. В общей сложности Энциклопедией русского авангарда и Вятским художественным музеем им. Васнецовых проведена реставрация десяти картин. В их числе: «Лежащая женщина» Георгия Лазарева, «Площадь. Эскиз декорации к Хованщине» Федора Федоровского, «Эскиз декорации» Александра Родченко.

Стоимость билета на выставку составляет 100 рублей, говорится в сообщении.