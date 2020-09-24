Ольга Любимова высказала соболезнования родным и близким Вячеслава Войнаровского

Обращение министра культуры РФ опубликовано на официальном сайте ведомства.

О смерти певца, актера театра и кино Вячеслава Войнаровского стало известно сегодня. По словам родных артиста, он умер в два часа ночи от причин, не связанных с инфекцией коронавируса.

«Вячеслав Игоревич был потомственным артистом, который с самого детства стремился на сцену. Он полюбился зрителям выступлениями на площадках ведущих российских театров — в Большом театре, в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко», — говорится в сообщении Любимовой.

По словам министра, дарование Вячеслава Игоревича как артиста было таким многогранным, что он запал в память зрителей даже своими небольшими ролями в кино, а также выступлениями на эстраде.

В заключение Любимова заявила о своей уверенности в том, что творческое наследие Войнаровского будет вдохновлять его поклонников много лет, и выразила соболезнования родным и близким почившего. «Светлая память», — написала она.