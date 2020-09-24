Цымбалюк-Романовская заявила, что окружение Джигарханяна наживается на его беде

Бывшая жена артиста через три года после развода рассказала о произошедшем в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Виталины, ее активность на телевидении во время развода была вызвана тем, что телевизионщики начали «штамповать как на конвейере» передачи, в которых ее «поливали грязью». «Я пошла защищаться», — пояснила она.

В настоящее время Армен Джигарханян серьезно болен, заявила Цымбалюк-Романовская. По ее словам, тяжелое состояние актера эксплуатируют окружившие его люди, которые изолировали его от общества ради собственной выгоды.

«Это мелкие бизнесмены, которые много лет знакомы с Джигарханяном. Когда у них возникали проблемы с бизнесом, Армен Борисович говорил: «Это мой сын, это мой племянник», — рассказала она изданию. По ее словам, один из них в течение нескольких лет по доверенности от актера продал часть его имущества, в том числе квартиру за городом, гаражи и дачу, а Джигарханян даже и не знал ничего об этих сделках.

По словам Цымбалюк-Романовской, сейчас актер многого уже не понимает, действуя под влиянием этих людей. Несмотря на рекомендации врачей максимально ограничить передвижения Джигарханяна, чтобы свести к минимуму опасные для него стрессы, его регулярно перевозят с одной съемной квартиры на другую, сказала она.

«Недавно видела свежие фото Армена Борисовича. К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения: его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд. Либо ему всё равно, кто с ним рядом находится, либо он не очень понимает, кто эти люди», — подчеркнула она.