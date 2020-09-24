Гибель дочери актера Владимира Конкина вызвала подозрение у полиции

Дочь заслуженного артиста России скончалась в больнице, передает Telegram -канал 112.

Два дня назад 32-летняя София пошла в плавательный бассейн фитнес-клуба Jump, однако домой с тренировки не вернулась. В течение суток родные пытались найти девушку, не находя себе места.

Лишь около 15:00 им позвонили из реанимации Боткинской больницы, куда женщина попала с диагнозом «утопление». Все это время врачи боролись за ее жизнь, но ночью она скончалась из-за отказа почек.

Обстоятельства смерти Софии Конкиной вызвали подозрение у полиции. По словам родных, она давно занималась плаванием и не могла просто утонуть в бассейне.

В настоящее время оперативники проверяют, при каких обстоятельствах произошел инцидент и по какой причине родственникам более суток ничего не сообщали о ее местонахождении. По некоторым данным, следователи не исключают криминальный характер гибели Софии.