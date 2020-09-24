В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити

Решение принял вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, сообщает Telegram -канал Mash .

В соответствии с решением, в ближайшие четыре месяца уличные художники могут реализовать себя в любимом творчестве. В то же время свобода их самовыражения ограничена рядом условий.

В частности, чтобы граффити не были замазаны, они должны не носить экстремистского характера, не содержать варварских и нецензурных надписей, а также не нести угрозы общественной безопасности. Кроме того, в планах озвучено выделение площадок, где граффитисты смогут заниматься творчеством без согласования эскизов.

Срок моратория - до 1 февраля 2021. После этого власти, возможно, будут принимать новые решения на основе полученного опыта.