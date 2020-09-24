Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер в 74 года

Об этом рассказал сын артиста Игорь в разговоре с ТАСС.

По словам сына артиста, отец умер дома в два часа ночи. Причины смерти Войнаровского пока не установлены, однако они не связаны с коронавирусом, подчеркнул сын покойного. По его словам, обстоятельства наводят на мысль о проблемах с поджелудочной или кишечником.

Вячеслав Войнаровский родился в Хабаровске 8 февраля 1946 года. С 1971 по 2017 год выступал в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, гастролировал в оперных театрах «Комунале» в Болонье, «Ковент-Гарден» в Лондоне, Большом театре, выступал на других площадках.

Войнаровский стал первым исполнителем партий Селлема в «Похождениях повесы» Игоря Стравинского и Мефистофеля в «Огненном ангеле» Сергея Прокофьева. Исполнял арии в операх «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Кроме того, Войнаровский играл роли в фильмах «Фантазер», «Герой ее романа» и других. В 1999 удостоился почетного звания «Народный артист РФ».