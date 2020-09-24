Правительство России утвердило правила возврата билетов на культурные мероприятия

Правила будут действовать в случае отказа зрителя от посещения мероприятия, сообщается на сайте кабмина РФ.

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. До сих пор общие положения о возврате билетов содержатся в федеральном законе «Основы законодательства о культуре», при этом конкретные правила и условия устанавливали проводившие мероприятие организации. Теперь порядок возврата унифицирован.

Не попавшие на концерт, спектакль, выставку или экскурсию из-за болезни, смерти члена семьи или близкого родственника зрители получат возможность вернуть 100% стоимости билетов даже в случае, если подали заявление в день проведения мероприятия. Для этого нужно подать заявление о возврате в организацию или билетному оператору, приложив билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта и подтверждающие событие документы (копию больничного листа; копии свидетельства о смерти и документов о родстве). Если у зрителя нет возможности предоставить подтверждающие документы в срок, на это отводится ещё две недели. Сведения можно подавать лично, отправлять почтой или через интернет.

При отказе зрителя от билета по причинам, не связанным с его болезнью или смертью родственника, заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) подаются не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия, в противном случае деньги не вернут. Процент возврата стоимости регулируется законом о культуре в зависимости от количества дней до мероприятия. Зритель может получить обратно 100% цены билета, если он сдан не позднее чем за 10 дней, 50% – не позднее 5 дней, 30% – не позднее 3 дней.

В постановлении прописаны также правила переоформления именных билетов и абонементов на другого зрителя. Кроме того, указано, что льготные билеты можно переоформить только на граждан, имеющих соответствующие льготы.