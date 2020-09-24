Театр «У Никитских ворот» представит спектакль о Фанни Каплан, «наказавшей» Ленина

Показ премьеры пройдет в четверг, рассказал журналистам худрук театра Марк Розовский.

Спектакль о последних днях террористки Фанни Каплан, стрелявшей в вождя большевиков Владимира Ленина, поставлен Розовским по своей одноименной пьесе.

По его словам, в «Фанни» три персонажа – Яна Прыжанкова и Вера Десницкая в главной роли, Игорь Скрипко и Денис Юченков в роли чекиста, Денис Сарайкин и Владимир Давиденко в роли первого коменданта Кремля Павла Малькова, который лично расстрелял Фанни Каплан через трое суток после её ареста.

Действие спектакля происходит в Москве 1918 года, в подвале Кремлевского дворца, ставшим для Каплан застенком. Пьеса является фантазией на документальной основе, пояснил Розовский.

«Эта пьеса не столько о Фанни Каплан лично, это психологический театр, и нас интересовали люди, их характеры, вера, заблуждения и страсти», – отметил худрук театра. По его словам, спектакль показывает Фанни Каплан как революционерку, которая сознательно пожертвовала собой, понимая, что шансов на выживание у нее почти нет. Однако женщина пошла на это в попытке изменить ход истории после того, как Владимир Ильич и большевики разогнали учредительное собрание. «Она считала, что революция пошла не по тому пути, и нужно наказать первого вождя большевиков», – рассказал Розовский.