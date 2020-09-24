Французская певица и актриса Жюльетт Греко умерла в 93 года

Смерть артистки наступила в коммуне Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщило Agence France-Presse.

Как рассказали журналистам родственники Греко, певица скончалась в окружении семьи в своем любимом доме в Раматюэле. «Она прожила необычную жизнь», – сказали агентству в семье шансонье.

Информация о причинах смерти актрисы не сообщается.

Жюльетт Греко родилась в городе Монпелье на юге Франции 7 февраля 1927 года. Переехав в Париж в 1946 году, певица получила популярность во всей стране.

Песни для нее писали такие композиторы, как Шарль Азнавур (1924-2018). В начале 1950 годов Греко появилась на экранах кинотеатров в роли Аглаонис в фильме «Орфей» (1950) режиссера Жана Кокто. Затем снималась в лентах «И восходит солнце» (1957), «Ночь генералов» (1967) и других.