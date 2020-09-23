Древние египтяне в огромном количестве отлавливали ибисов для жертвы богам

К такому выводу пришли французские ученые, исследование которых опубликовал журнал Scientific Reports.

Археологи находят в некрополях долины Нила миллионы мумий птиц, в основном ибисов. Считается, что этих птиц приносили в жертву богам с головами ибиса — Гору, Тоту и Ра. Однако ученые до сих пор не знали, были ли эти птицы дикими, или их разводили специально для жертв.

Ученые Национального центра научных исследований Франции (CNRS) провели геохимический анализ мумий, хранящихся в Музее слияний в Лионе, чтобы определить происхождение птиц. Авторы отобрали образцы перьев, забальзамированных внутренностей и костей двадцати мумий, определив в них изотопный состав кислорода, азота, углерода, стронция и серы.

Анализ показал высокую вариабельность и особенности образцов, что позволило ученым сделать вывод о том, что использовавшиеся египтянами птицы были дикими и прилетали в долину Нила во время сезонной миграции. Сцены такой охоты изображены на стенах многих древнеегипетских гробниц, в том числе на фресках гробницы Нахта в Фиванском некрополе.

Охота египтян на ибисов продолжалась в значительный период времени – от Древнего царства (третье тысячелетие до нашей эры) до эпохи римского правления в Египте (I-III века нашей эры). Все это привело к резкому сокращению численности птиц, которые сейчас находятся под угрозой вымирания.