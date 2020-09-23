Шведский фермер вытащил плугом в своем поле огромный рунический камень XI века

Открытие сделал Леннарт Ларссон во время работ на своей ферме в деревне Хеллере, сообщает The History Blog.

Фермен нашел камень несколько лет назад, но не догадывался о его исторической значимости, пока не перевернул его для использования в своем строительстве. Тут он и увидел на нижней стороне камня надпись, после чего показал находку экспертам.

Длина валуна составляет около двух метров, ширина – около метра. В центре камня вырезан крест, который опоясывает надпись, гласящая: «Гардар воздвиг этот камень для Сигдьярва, своего отца, мужа Огард». Кроме того, вокруг текста изображена фигура змея, кусающего себя за хвост.

Ученые датировали надпись первой половиной XI века. По их мнению, камень пролежал на одном месте все прошедшее время. Для ученых он представляет большую ценность еще и тем, что в его надписи упоминаются имена трех человек из разных поколений одной семьи, в том числе до сих пор не встречавшееся женское имя «Огард».

По мнению ученых, камень принадлежал известной и богатой семье. Ранее поблизости были найдены серебряные монеты и серебряный нарукавник XI века, что говорит о богатстве жившей на этой земле семьи.