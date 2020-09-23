Netflix снимет археологический триллер о поисках Атлантиды

Над проектом начал работать американский режиссер, сценарист и продюсер Мэтт Ривз, передает Deadline.

В планах Ривза создать масштабную адаптацию для Netflix серии книг британца Энди Макдермотта, которая началась романом «Охота за Атлантидой».

Романы цикла начали выходить в 2007-м. Главным героем историй является американка-археолог из Нью-Йоркского университета Нина Уайлд и экс-спецназовец элитной британской SAS Эдди Чейз. В первом романе они отправляются искать легендарную Атлантиду по заказу некоего миллиардера.

Стартовый роман будет адаптирован для сценария Аароном Бергом. Ривз выступит сопродюсером, по кастингу актеров и другим ключевым датам сведений пока нет, говорится в сообщении.