Netflix снимет археологический триллер о поисках Атлантиды

23.09.2020
В планах Ривза создать масштабную адаптацию для Netflix серии книг британца Энди Макдермотта, которая началась романом «Охота за Атлантидой».
Романы цикла начали выходить в 2007-м. Главным героем историй является американка-археолог из Нью-Йоркского университета Нина Уайлд и экс-спецназовец элитной британской SAS Эдди Чейз. В первом романе они отправляются искать легендарную Атлантиду по заказу некоего миллиардера.
Стартовый роман будет адаптирован для сценария Аароном Бергом. Ривз выступит сопродюсером, по кастингу актеров и другим ключевым датам сведений пока нет, говорится в сообщении.