Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера

Роман Филиппов заявил о наличии оснований для смягчения приговора, сообщает Telegram-канал Mash.

Как заявил Филиппов, предыдущий адвокат попавшего в смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил принципы адвокатской деятельности. По словам юриста, экс-адвокат оказывал на актера давление, нарушив «кодекс профессиональной этики адвокатов».

Тем самым Ефремов лишился своего права на защиту, считает Филиппов. В этой связи, по мнению адвоката, нужен более мягкий приговор.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес вердикт о признании виновным Михаила Ефремова по делу о ДТП, произошедшем в июне в центре Москвы. Суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы.