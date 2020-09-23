Джуд Лоу сыграет Альбуса Дамблдора в новом сериале HBO

Об этом стало известно порталу We Got This Covered от своих источников.

По сведениям издания, спин-офф расскажет о молодых годах директора Хогвартса. При этом действие шоу будет происходить между событиями «Фантастических тварей» и «Гарри Поттера», говорится в сообщении.

Джуд Лоу уже сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы, вышедшем под названием «Преступления Грин-де-Вальда» в 2018 году. Сейчас он снимается в этой роли в третьей части саги — «Фантастические твари и где они обитают».

В HBO не стали комментировать изданию информацию о новом проекте.

Ранее сыгравший в «Фантастических тварях» актер Эдди Редмэйн сообщил о возобновлении съемок третьей части после перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.