Крупнейший в мире музей Пикассо отказалась открыть в Экс-ан-Провансе падчерица художника

Музей планировалось создать в бывшем здании монастыря коллегии Проповедников, передает «Артгид».

Открытие музея намечалось на 2021 год. В нем планировалось выставить тысячу картин, отобранных из примерно двух тысяч работ Пикассо, которые Катрин Ютен-Блэ унаследовала после смерти ее матери Жаклин Рок, бывшей второй жены Пикассо.

Количество работ в музее превысило бы объем экспозиций, которые хранятся в музеях Пикассо в Париже, Малаге, Барселоне и на Антибах.

Для этого Ютен-Блэ должна была купить здание монастыря у города по сниженной цене в €11,5 млн. Однако местные власти попытались включить в договор пункт о том, что здание будет оставаться музеем не менее 15 лет.

После этого Ютэн-Блэ отказалась от покупки, а местные власти не захотели рисковать угрозой, что здание монастыря будет впоследствии перепродано или изменит статус музея. Тем не менее мэр города все же предложил Ютен-Блэ согласиться с этим пунктом и представить неполный список работ Пикассо, чтобы не закрывать проект.