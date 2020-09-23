После смерти отца актер Оскар Кучера ушел из шоу «Звезды сошлись»

Артист объяснил свое решение усталостью в разговоре с Пятым каналом.

Кучера вел шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой, обсуждая детали личной жизни знаменитостей с приглашенными гостями. Актер пояснил, что больше не хочет «копаться в грязном белье».

Его отец, режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» Александр Боголюбов, скончался 20 июля. В разговоре с телеканалом Кучера посетовал на год, забравший многих выдающихся людей, профессионалов своего дела.

19 сентября ушел из жизни заслуженный артист и бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. 22 сентября в результате ДТП погиб телеведущий Дмитрий Жулин. 1 сентября умер в 76 лет актер сериала «Воронины» Борис Клюев.

Александр Боголюбов 30 июня обратился к медикам с подозрением на пневмонию, хотя официально коронавирус не заявлялся, однако Оскар упомянул это заболевание. «Я думаю, что ни для кого не секрет, что та дрянь, с которой мы столкнулись, она достаточно заразная и опасная, особенно для людей в возрасте», — подчеркнул актер.