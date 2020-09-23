В Москве прошло первое заседание оргкомитета по празднованию 150-летия Сергея Рахманинова

23.09.2020
Мероприятие прошло в Российском национальном музее музыки. В нем приняли участие замминистра культуры РФ Алла Манилова, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, худрук Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир Федосеев, народный артист РФ Николай Луганский, представители федеральных органов исполнительной власти, учреждений культуры.
Кроме того, в онлайн-режиме в совещании приняли участие народный артист Денис Мацуев и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.
В ходе заседания министр призвала оргкомитет к активной совместной деятельности. Ее итогом, подчеркнула Любимова, должны стать действительно яркие проекты и важные начинания в деле сохранения наследия великого музыканта.
Денис Мацуев пообещал презентовать в ноябре в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума программу, а также состав жюри и даты проведения Международного конкурса имени С. В. Рахманинова.
По словам гендиректора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова, профессиональное сообщество должно искать новые форматы, которые расскажут широкому населению доступным языком о том, почему Сергей Рахманинов – истинное достояние русской культуры.
Оргкомитет рассмотрит предложения Рахманиновского общества, озвученные его главой Валерием Полянским. Кроме того, память композитора будет увековечена в названиях улиц, парков и социально-значимых объектов.