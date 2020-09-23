В Вологде воссоздадут особняк дворян Засецких, построенный 250 лет назад

Инициативу поддержал губернатор области Олег Кувшинников, говорится сообщении пресс-службы главы региона.

Градоначальник оказал поддержку взявшемуся за реставрацию усадьбы меценату Герману Якимову, поручив выделить землю под усадебный комплекс. Планируется, что реставраторы полностью восстановят усадьбу старинного дворянского рода Засецких, от которого до наших дней сохранился лишь один особняк.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения XVIII века и старейшим деревянным домом Вологды. По словам губернатора, вопрос будет решен в течение месяца, чтобы предприниматель Якимов стал арендатором земли, прилегающей к особняку, к началу реставрации дома Засецких.

В этом случае через несколько лет в Вологде воссоздадут деревянное здание с конюшней, флигелем и другими хозяйственными постройками, отметил чиновник. По историческим документам, кроме господского дома на участке находились уже утраченные флигель, зимники и каретники.

После реставрации в усадьбе будет организован музей и помещения для церемоний бракосочетания. Высота потолков в здании составляет 4,7 метра, сохранились редкие для Вологды уникальные изразцовые печи.